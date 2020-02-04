Вибори в США: результати первинних голосувань демократів затримуються

Про це пише The Guardian.
Демократична партія заявила, що проводить перерахунок через проблеми з мобільним додатком, що застосовується для передавання результатів голосування.
Збори демократів почалися о 19:00 за місцевим часом. У результаті голосування виборці повинні були вирішити, який кандидат в президенти від Демократичної партії, на їхню думку, зможе перемогти на виборах в листопаді чинного лідера США Дональда Трампа.
Але до 23:00 за місцевим часом результати все ще не були опубліковані.
“Ми виявили невідповідності в поданні результатів. Це просто питання звітності. Додаток працює, і це не злом. Основоположні дані голосування на папері є надійними, і для публікації результатів просто потрібен час”, – сказала директор з комунікацій демократичної партії Айови Менді МакКлюр.
Одинадцять кандидатів-демократів змагаються за те, щоб стати кандидатом у президенти США. Недавні соціологічні опитування показали, останніми днями перед первинними голосуваннями лідирували сенатор Берні Сандерс, ексвіце-президент Джо Байден, сенатор Елізабет Воррен і колишній мер з Індіани Пітер Буттіджіч.
- За даними нещодавніх опитувань Сандерс практично зрівняв свої шанси в президентських перегонах з екс-віцепрезидентом США, демократом Джо Байденом. За даними опитувань, вони набирають 27% і 24% голосів відповідно.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи “відбирають кандидатуру” у демократа Берні Сандерса, відволікаючи його від кампанії справою про імпічмент.