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Вибори в США: результати первинних голосувань демократів затримуються

У США в штаті Айова пройшли збори прихильників Демократичної партії, на яких обговорювалися кандидати для участі в президентських перегонах. Однак оприлюднення результатів первинних голосувань затримується через "невідповідності" в підрахунках.

Вівторок, 4 лютого 2020, 16:15

Про це пише The Guardian.

Демократична партія заявила, що проводить перерахунок через проблеми з мобільним додатком, що застосовується для передавання результатів голосування.

Збори демократів почалися о 19:00 за місцевим часом. У результаті голосування виборці повинні були вирішити, який кандидат в президенти від Демократичної партії, на їхню думку, зможе перемогти на виборах в листопаді чинного лідера США Дональда Трампа.

Але до 23:00 за місцевим часом результати все ще не були опубліковані.

“Ми виявили невідповідності в поданні результатів. Це просто питання звітності. Додаток працює, і це не злом. Основоположні дані голосування на папері є надійними, і для публікації результатів просто потрібен час”, – сказала директор з комунікацій демократичної партії Айови Менді МакКлюр.

Одинадцять кандидатів-демократів змагаються за те, щоб стати кандидатом у президенти США. Недавні соціологічні опитування показали, останніми днями перед первинними голосуваннями лідирували сенатор Берні Сандерс, ексвіце-президент Джо Байден, сенатор Елізабет Воррен і колишній мер з Індіани Пітер Буттіджіч.

Теги: вибори, Демократична партія США, США, Берни Сандерс

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