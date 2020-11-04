Вибори в США: Трамп лідирує після перших підрахунків голосів

Про це повідомляє телеканал Fox News.
Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набирає в цьому штаті 32,6%.
Відзначається, що Трамп також лідирує за першими підрахунками в штаті Нью-Гемпшир.
В штаті Кентуккі лідирує Байден – 49,9%, у Трампа – 48,6%. Опрацьовано близько13% голосів.
Раніше #Букви розповідали, що спеціальні робітники барикадують Білий дім напередодні президентських виборів в США.
- У вівторок, 3 листопада, в США вибори президента країни. На цей пост претендують кандидат від Демократичної партії США Джо Байден і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп. #Букви розбиралися, як проходить голосування і коли чекати результати.
- Про перебіг голосування читайте в матеріалі #Букв.