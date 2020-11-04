Covid-19 Україна

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Вибори в США: Трамп лідирує після перших підрахунків голосів

Кандидат від Республіканської партії, президент США Дональд Трамп очікувано лідирує на виборах глави держави в штаті Індіана, набираючи 65,7% голосів після підрахунку 4% бюлетенів.

Середа, 4 листопада 2020, 01:45

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Кандидат від Демократичної партії Джо Байден набирає в цьому штаті 32,6%.

Відзначається, що Трамп також лідирує за першими підрахунками в штаті Нью-Гемпшир.

В штаті Кентуккі лідирує Байден – 49,9%, у Трампа – 48,6%. Опрацьовано близько13% голосів.

Раніше #Букви розповідали, що спеціальні робітники  барикадують Білий дім напередодні президентських виборів в США.

Теги: вибори в США, Джо Байден, Дональд Трамп

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