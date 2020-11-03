Чинний президент та кандидат у президенти США Дональд Трамп похвалився у соцмережах відеозаписом з Нігерії, де провели захід на його підтримку.

Відповідний допис з’явився у Twitter– акаунті президента.

“Парад для мене в Нігерії, яка честь”, – написав він та додав відео з заходу.

У ролику можна побачити людей, які йдуть вулицею з плакатами “Трамп 2020”, а також прапорами США, Нігерії, Франції та Ізраїлю.

Учасники акції танцюють, співають пісні, деякі грають на музичних інструментах.

A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020

Примітно, що відео було зроблено ще 25 жовтня. Як повідомляє NY Post, люди, що взяли у ньому участь, є парафіянами церкви Living Christ Mission Inc.

Крім того, незабаром після того, як Трамп опублікував допис про Нігерію, він також поширив відео зі схожого заходу амішів.