Відповідний допис з’явився у Twitter– акаунті президента.

“Парад для мене в Нігерії, яка честь”, – написав він та додав відео з заходу.

У ролику можна побачити людей, які йдуть вулицею з плакатами “Трамп 2020”, а також прапорами США, Нігерії, Франції та Ізраїлю.

Учасники акції танцюють, співають пісні, деякі грають на музичних інструментах.

Примітно, що відео було зроблено ще 25 жовтня. Як повідомляє NY Post, люди, що взяли у ньому участь, є парафіянами церкви Living Christ Mission Inc.

Крім того, незабаром після того, як Трамп опублікував допис про Нігерію, він також поширив відео зі схожого заходу амішів.