Відповідний допис з’явився у Twitter– акаунті президента.
“Парад для мене в Нігерії, яка честь”, – написав він та додав відео з заходу.
У ролику можна побачити людей, які йдуть вулицею з плакатами “Трамп 2020”, а також прапорами США, Нігерії, Франції та Ізраїлю.
Учасники акції танцюють, співають пісні, деякі грають на музичних інструментах.
A parade for me in Nigeria, a great honor! pic.twitter.com/EHiSQMFvSZ
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020
Примітно, що відео було зроблено ще 25 жовтня. Як повідомляє NY Post, люди, що взяли у ньому участь, є парафіянами церкви Living Christ Mission Inc.
Крім того, незабаром після того, як Трамп опублікував допис про Нігерію, він також поширив відео зі схожого заходу амішів.
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