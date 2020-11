Про це свідчать дані The New York Times.

За останніми даними, Трамп випереджає Байдена у Пенсильванії на майже 354 тисячі голосів або ж 5,9%. Трампа підтримали 52,3% виборців, Байдена – 46,4%.

Але у цьому штаті все не так однозначно. Ще не пораховано ще 17% голосів, але це голоси тих, хто голосував поштою, до чого більше схильні демократи. До того ж відрив між кандидатами стрімко зменшується впродовж дня. Ще кілька годин тому відрив був майже 470 тисяч голосів.

Для перерахунку залишилось понад 1,4 млн заочних голосів. Водночас триває надходження бюлетенів, що були затримані поштовою службою. Чиновники очікують, що голоси будуть пораховані до п’ятниці, 6 листопада.

За словами секретарки штату Кеті Буквар, наразі пораховано близько половини голосів виборців, які голосували поштою, але “мільйони голосів, які треба порахувати, залишаються”.

Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar said 'there are still millions of ballots left to be counted' https://t.co/TzsimzOa74 #Election2020 pic.twitter.com/8ivu2cxbmN

— Reuters (@Reuters) November 4, 2020