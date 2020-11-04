У штаті Пенсильванії, де на кону 20 голосів виборників, затримується підрахунок голосів. Половина бюлетенів тих, хто голосував достроково, не оброблена.

Про це свідчать дані The New York Times.

За останніми даними, Трамп випереджає Байдена у Пенсильванії на майже 354 тисячі голосів або ж 5,9%. Трампа підтримали 52,3% виборців, Байдена – 46,4%.

Але у цьому штаті все не так однозначно. Ще не пораховано ще 17% голосів, але це голоси тих, хто голосував поштою, до чого більше схильні демократи. До того ж відрив між кандидатами стрімко зменшується впродовж дня. Ще кілька годин тому відрив був майже 470 тисяч голосів.

Для перерахунку залишилось понад 1,4 млн заочних голосів. Водночас триває надходження бюлетенів, що були затримані поштовою службою. Чиновники очікують, що голоси будуть пораховані до п’ятниці, 6 листопада.

За словами секретарки штату Кеті Буквар, наразі пораховано близько половини голосів виборців, які голосували поштою, але “мільйони голосів, які треба порахувати, залишаються”.

Pennsylvania Secretary of State Kathy Boockvar said 'there are still millions of ballots left to be counted' https://t.co/TzsimzOa74 #Election2020 pic.twitter.com/8ivu2cxbmN — Reuters (@Reuters) November 4, 2020

У Дональда Трампа вже встигли відреагувати на стрімке зменшення відриву між кандидатами. Адвокат президента Руді Джуліані прямує до міста Філадельфія, на яке ставлять демократи, оскільки там нібито відбувається “масовий обман”.

“По дорозі до Філадельфії з юридичною командою. Масовий обман. Дональд Трамп піднявся до 550 тисяч голосів, коли пораховано 75%. Не дозволимо демократам Філадельфії вкрасти!”, – заявив він.

En route to Philadelphia with legal team. Massive cheating.@realDonaldTrump up by 550,000 with 75% counted. Will not let Philly Democrat hacks steal it! — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 4, 2020

Нагадаємо, Джо Байден переміг Дональда Трампа у хиткому штаті Вісконсин, отримавши підтримку 237 виборників з 270 необхідних для перемоги.