Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Про це повідомив речник Пентагона Джон Кірбі.

Він назвав вибух – “результатом комплексної атаки”.

“Ми підтверджуємо, що вибух біля входу до воріт Абатства (аеропорт Кабула) був наслідком комплексної атаки, а результаті якої загинули кілька громадян США та цивільного населення (Афганістану)”, – заявив Кірбі.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Речник Пентагону підтвердив, що другий вибух стався біля готелю Baron, що поряд з аеропортом.

“Ми продовжуємо розслідування й будемо оновлювати інформацію”, – додав Кірбі.

Неофіційно є інформація про трьох загиблих американських військових.

Кількість поранених внаслідок обох вибухів – не менше 50.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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