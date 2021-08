Про це повідомив речник Пентагона Джон Кірбі.

Він назвав вибух – “результатом комплексної атаки”.

“Ми підтверджуємо, що вибух біля входу до воріт Абатства (аеропорт Кабула) був наслідком комплексної атаки, а результаті якої загинули кілька громадян США та цивільного населення (Афганістану)”, – заявив Кірбі.

We can confirm that the explosion at the Abbey Gate was the result of a complex attack that resulted in a number of US & civilian casualties. We can also confirm at least one other explosion at or near the Baron Hotel, a short distance from Abbey Gate. We will continue to update.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021