Вибух біля військового шпиталю в Кабулі: загинуло понад 20 осіб

2 листопада біля військового шпиталю в Кабулі (Афганістан) пролунало кілька вибухів, внаслідок чого у Міністерстві охорони здоров'я країни повідомили про понад 20 загиблих та кілька десятків поранених.

Про це повідомляє ВВС.

Спочатку повідомлялося, що вибухи сталися в центрі Кабула біля входу до шпиталю Сардар Мохаммад Дауд Хан. Речник міністерства внутрішніх справ уряду “Талібану” Карі Саїд Хості повідомив, що до цього району були скеровані сили безпеки. За словами медика, що встиг врятуватися, спершу почувся один вибух, а потім почалася стрілянина. Далі пролунав ще один, потужніший вибух.

Пізніше вдалося з’ясувати, що біля шпиталю було два вибухи. Перший – перед самим медичним закладом на 400 місць, а другий – неподалік. Цієї миті на територію шпиталю увірвалися бойовики неназваної терористичної організації. При цьому, досі ніхто не взяв на себе відповідальність за те, що сталося.

Представник “Талібану” Білал Карімі повідомив, що за останніми даними, до шпиталю після вибухів увійшли представники терористичної організації “Ісламська держава”. Таліби застрелили чотирьох з них, а одного захопили живим.

Це не перший теракт біля цього військового шпиталю. У 2017 році бойовики в одязі медперсоналу штурмували будівлю, внаслідок чого було вбито 30 осіб, а ще 50 – поранено.