Про це повідомляє Національне агентство новин (NNA) міністерство інформації Лівану.

Увечері п’ятниці, 9 жовтня, у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнула цистерна з дизельним паливом у місцевій пекарні. У наслідку вибуху — масштабна пожежа.

🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd — BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 9, 2020

Спершу у ліванському Червоному Хресті повідомляли, що жертв вибуху немає, проте десятки осіб були ушпиталені після вдихання значної кількості диму. Мешканців найближчих будинків евакуювали.

Місцева влада звернулася до мешканців міста з проханням не підходити до місця трагедії та не заважати роботі рятувальників.

Згодом стало відомо, що під час вибуху загинули 4 особи.

انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020

Народні депутати наполягають на швидкому розслідуванні обставин вибуху. Що спричинило вибух цистерни наразі залишається невідомим.