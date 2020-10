Про це повідомляє Національне агентство новин (NNA) міністерство інформації Лівану.

Увечері п’ятниці, 9 жовтня, у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнула цистерна з дизельним паливом у місцевій пекарні. У наслідку вибуху — масштабна пожежа.

🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd

