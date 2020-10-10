Про це повідомляє Національне агентство новин (NNA) міністерство інформації Лівану.
Увечері п’ятниці, 9 жовтня, у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. За попередньою інформацією, вибухнула цистерна з дизельним паливом у місцевій пекарні. У наслідку вибуху — масштабна пожежа.
🌐 World Newz 🌐 Local media are reporting an explosion in Tarik Jdide, allegedly of a fuel tank at a bakery. #Beirut #Lebanon pic.twitter.com/WnbeJldEpd
— BreakinNewz (@BreakinNewz01) October 9, 2020
Спершу у ліванському Червоному Хресті повідомляли, що жертв вибуху немає, проте десятки осіб були ушпиталені після вдихання значної кількості диму. Мешканців найближчих будинків евакуювали.
Місцева влада звернулася до мешканців міста з проханням не підходити до місця трагедії та не заважати роботі рятувальників.
Згодом стало відомо, що під час вибуху загинули 4 особи.
انفجار #الطريق_الجديدة: ارتفاع عدد الضحايا الى ٤ وعدد من الجرحى من جراء انفجار خزان للمازوت
— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) October 9, 2020
Народні депутати наполягають на швидкому розслідуванні обставин вибуху. Що спричинило вибух цистерни наразі залишається невідомим.
- Нагадаємо, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.