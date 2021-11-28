Внаслідок вибуху побутового газу у п'ятиповерхівці міста Нова Одеса, що на Миколаївщині, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Тіла двох загиблих дістали з-під завалів о 16:46 та о 23:25. Крім того, через вибух постраждало троє людей.

“В однієї особи перелом передпліччя – госпіталізували до лікарні, дві особи – в шоковому стані, після обстеження від госпіталізації відмовились. З будинку евакуювали 54 мешканців”, – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що серед завалів знайшли непритомну жінку.

На даний час рятувальники із залученням важкої інженерної техніки продовжують демонтаж зруйнованих елементів конструкцій будинку та пошуку тих, хто ще може знаходитися під завалами.

На місці розгорнуто два намети ДСНС (намет пункту обігріву та відпочинку для особового складу і штаб з ліквідації) та намет Червоного Хреста, який забезпечує харчування.

Всього для рятувальних робіт залучено 232 особи та 53 одиниць техніки.

Фото: ДСНС України

Вибух газу у кутовій частині п’ятиповерхового житлового будинку стався 27 листопада.