Всі родини, які постраждали внаслідок вибуху в багатоповерховому будинку на Позняках в Києві, отримали нові квартири.

Про це повідомили у пресслужбі президента.

Як відомо, 21 червня в десятиповерховому будинку на вул. Крушельницької у Києві стався потужний вибух, внаслідок якого пошкоджено перекриття кількох поверхів. На місці ліквідації наслідків вибуху загалом рятувальники знайшли тіла 5 загиблих.

Внаслідок вибуху без житла залишилися 40 сімей. Для них було закуплено квартири, за словами Глави держави — не бюджетним коштом.

В червні Зеленський передав перші 12 сертифікатів на квартири постраждалим. До 13 серпня квартири отримали ще 28 родин.

“На жаль, ми не можемо повернути рідних сім’ям, які втратили близьких через вибух. Але ми зробили те, що обіцяли. Вдячний нашій команді, що ми це зробили. Обіцяли до кінця літа – і ми це виконали”, — прокоментував він.

За словами Зеленського, процес забезпечення новим житлом затягнувся у часті через тривалі бюрократичні процедури.