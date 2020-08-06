Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Він уточнив, що станом на 6 серпня інформації про загиблих або поранених українців внаслідок вибуху немає.
Одна громадянка України отримала незначні тілесні ушкодження.
“Станом на 9:00 ранку 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України в результаті вибуху в Лівані немає. У посольство України звернулися три українські родини з повідомленнями про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала”, – зазначив Кулеба.
Він запевнив, що посольство України в Лівані надасть всю необхідну підтримку українським громадянам.
“Є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання”, – наголосив міністр.
Він поінформував, що українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб. За словами Кулеби, з точки зору безпеки вдалося уникнути значних жертв.
“Ми вважаємо, що з точки зору безпеки українських громадян, вдалося уникнути масштабних жертв, що дуже позитивно. В цілому наша система контролю і допомоги громадянам у важких ситуаціях спрацювала. Ми зараз з усіма встановили зв’язок і працюємо над вирішенням їхніх проблем”, – заявив очільник МЗС.
(На відео – з 5:00)
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.