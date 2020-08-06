У Бейруті (Ліван) 30 українців звернулися в посольство України з проханням про невелику фінансову допомогу.

Про це розповів сьогодні на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він уточнив, що станом на 6 серпня інформації про загиблих або поранених українців внаслідок вибуху немає.

Одна громадянка України отримала незначні тілесні ушкодження.

“Станом на 9:00 ранку 6 серпня загиблих або постраждалих громадян України в результаті вибуху в Лівані немає. У посольство України звернулися три українські родини з повідомленнями про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження, які вона отримала”, – зазначив Кулеба.

Він запевнив, що посольство України в Лівані надасть всю необхідну підтримку українським громадянам.

“Є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Ми зараз працюємо над вирішенням цього питання”, – наголосив міністр.

Він поінформував, що українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб. За словами Кулеби, з точки зору безпеки вдалося уникнути значних жертв.

“Ми вважаємо, що з точки зору безпеки українських громадян, вдалося уникнути масштабних жертв, що дуже позитивно. В цілому наша система контролю і допомоги громадянам у важких ситуаціях спрацювала. Ми зараз з усіма встановили зв’язок і працюємо над вирішенням їхніх проблем”, – заявив очільник МЗС.

(На відео – з 5:00)