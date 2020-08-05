Губернатор Бейрута Марван Аббуд заявив, що збиток через вибух у порту столиці становить від 3 до 5 мільярдів доларів. Понад 300 тис. Людей залишилися без житла.

Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

“Я думаю, що зараз від 250 000 до 300 000 людей залишилися без даху над головою”, – сказав Аббуд.

За його словами, інженери і технічні групи ще не провели офіційну оцінку, але вибухова хвиля, схоже, пошкодила половину міста.

Варто зазначити, що кількість жертв масштабного вибуху в ліванській столиці Бейруті зросла до 113 осіб.