Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
“Я думаю, що зараз від 250 000 до 300 000 людей залишилися без даху над головою”, – сказав Аббуд.
За його словами, інженери і технічні групи ще не провели офіційну оцінку, але вибухова хвиля, схоже, пошкодила половину міста.
Варто зазначити, що кількість жертв масштабного вибуху в ліванській столиці Бейруті зросла до 113 осіб.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Станом на ранок 5 серпня повідомлялося, що від потужного вибуху в Бейруті загинули щонайменше 78 осіб, ще близько 4000 людей поранені.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.