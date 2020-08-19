Про це повідомила в Міністерстві внутрішніх справ.
Гуманітарну допомогу будуть супроводжувати нацгвардійці та рятувальники. Маса вантажу складає п’ять тонн, 8 мільйонів 450 тисяч гривень на неї Уряд виділив з резервного фонду.
Надзвичайний і Повноважний посол в Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждало більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.
Гуманітарний вантаж прибуде в Ліван близько 12:30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке вже і буде розподіляти продукти та медикаменти за потребами.
- 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста були усіяні уламками будівель і склом.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- У результаті вибухів загинув один громадянин України – 32-річний Вільям Азар. У момент трагічної події він вийшов з офісу компанії KPMG, щоб їхати додому.
- Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким розпорядився надати гуманітарну допомогу Лівану. У столиці цієї країни – Бейруті – нещодавно пролунали руйнівні вибухи.