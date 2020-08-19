Україна направила до столиці Лівану Бейрута, де 4 серпня стався масштабний вибух, 5 тонн гуманітарної допомоги, серед якої - медикаменти та харчі.

Про це повідомила в Міністерстві внутрішніх справ.

Гуманітарну допомогу будуть супроводжувати нацгвардійці та рятувальники. Маса вантажу складає п’ять тонн, 8 мільйонів 450 тисяч гривень на неї Уряд виділив з резервного фонду.

Надзвичайний і Повноважний посол в Лівані Ігор Осташ зазначив, що на сьогоднішній день понад 4 тисячі українських сімей проживає у Лівані. Під час вибуху постраждало більше 20 родин, всі вони чекають допомоги та підтримки.

Гуманітарний вантаж прибуде в Ліван близько 12:30. Його зустріне Міністерство оборони Лівану, яке вже і буде розподіляти продукти та медикаменти за потребами.