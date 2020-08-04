Внаслідок масштабного вибуху, за останніми даними, загинули щонайменше 70 осіб. Понад 3700 місцевих мешканців та членів екіпажу суден, що перебували у порту, постраждали. Серед них понад 60 осіб знаходяться у критичному стані.

Про можливі причини наймасштабнішого за останній час вибуху ліванська влада проінформувала не одразу. Заяви з цього приводу були суперечливими. Так спершу державне інформаційне агентство Лівану NNA повідомляло, що сталася пожежа на складі вибухових речовин у порту, вона й спричинила вибух.

Кореспондент AFP з місця події повідомляв, що вибухів було два. У деяких ЗМІ з’являлася інформація про три вибухи. Офіційних коментарів з цього приводу не біло.

Згодом у коментарях агентству Reuters двоє ліванських посадовців підтвердили інформацію про знаходження у порту складу з вибухівною, однак третє джерело видання зазначало, що в цьому районі зберігалися хімічні речовини.

CNN зауважує, що директор Головного управління безпеки у коментарі журналістам інформував, що вибух був викликаний “вибухонебезпечними речовинами, конфіскованими багато років назад”, але не надав додаткових подробиць.

Таку ж версію озвучував прем’єр-міністр Лівану Хасан Діабі. Як пише телекомпанія Al Jazeera, Діабі заявив про “небезпечний склад, який існує вже шість років, починаючи з 2014 року”.

Приватна телестанція LBCI Lebanon наводить цитату Діабі:

“Я не заспокоюся, поки ми не знайдемо людину, відповідальну за те, що трапилося, щоб притягнути її до відповідальності і накласти найсуворіші покарання, тому що неприпустимо, щоб партія аміачної селітри, що оцінюється в 2750 тонн, перебувала на складі протягом 6 років без прийняття профілактичних заходів”.

Аміачна селітра (нітрат амонію) — це неорганічна сполука, що широко використовується як нітрогеновмісне добриво та для виготовлення вибухових речовин.

Цей вантаж нібито мав бути доставлений до Африки найближчим часом. Також LBCI Lebanon, посилаючись на правоохоронців, заявила, що попередньою причиною вибуху вважається проведення в порту зварювальних робіт.

Президент Лівану Мішель Аун наголосив на необхідності розслідувати те, що сталося, визначити відповідальних за зберігання у порту горючих і вибухонебезпечних матеріалів. Вища рада оборони сформувала комісію з розслідування, яка представить свою доповідь протягом п’яти днів.