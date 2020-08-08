Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook посол України в Ліванській Республіці Ігор Осташ.
“Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати – киянка Наталія Азар. Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами…”, – написав посол.
Факт загибелі Вільяма Азара підтвердили і в консалтинговій агенції KPMG.
6 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в посольство України звернулися три українські родини з повідомленнями про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху в порту Бейрута, який стався 4 серпня. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження.
30 українців звернулися в посольство України з проханням про невелику фінансову допомогу.
Кулеба також повідомив, що українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб.
- У вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа і сильні вибухи. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.
- Прем’єр-міністр Лівану Хассан Діаб оголосив середу, 5 серпня, національним днем жалоби за жертвами вибуху в бейрутському порту.
- Вища рада оборони Лівану вважає, що вибух в порту Бейрута стався через 2750 тонн нітрату амонію (аміачної селітри), що були конфісковані у 2014 році з судна “Росус”, що належало російському бізнесмену.
- Україна запропонувала надати допомогу Лівану в зв’язку із масштабним вибухом у порту Бейрута.