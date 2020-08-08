Про це поінформував на своїй сторінці в Facebook посол України в Ліванській Республіці Ігор Осташ.

“Йому було лише 32. Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому… Страшний вибух забрав життя громадянина України Вільяма Азара. Його мати – киянка Наталія Азар. Висловив їй щирі співчуття через цю трагічну втрату. Ми всі сумуємо разом з Вами…”, – написав посол.

Факт загибелі Вільяма Азара підтвердили і в консалтинговій агенції KPMG.

6 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в посольство України звернулися три українські родини з повідомленнями про значне пошкодження їхніх помешкань внаслідок вибуху в порту Бейрута, який стався 4 серпня. Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири і незначні тілесні ушкодження.

30 українців звернулися в посольство України з проханням про невелику фінансову допомогу.

Кулеба також повідомив, що українська громада в Лівані нараховує 5 тисяч осіб.