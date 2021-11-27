Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Вибух газу стався п’ятому поверху о 09:20, внаслідок чого зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п’ятому поверхах.
Спочатку повідомлялося, що травмовано троє людей, їх госпіталізували.
Пізніше повідомили, що в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на четвертому поверсі.
Наразі тривають роботи із пошуку можливих двох заблокованих осіб.
Фото: ДСНС України
До рятувальних робіт залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки, два кінологічні розрахунки та два психологи.
- 5 вересня 2021 року повідомлялося, що на цукровому заводі в селищі Гребінки (Київська область) стався вибух. П’ять осіб постраждали.