У місті Нова Одеса серед завалів п'ятиповерхового будинку, де сьогодні стався вибух газу, знайшли непритомну жінку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Вибух газу стався п’ятому поверху о 09:20, внаслідок чого зруйновано дві квартири на четвертому та дві квартири на п’ятому поверхах.

Спочатку повідомлялося, що травмовано троє людей, їх госпіталізували.

Пізніше повідомили, що в ході демонтажу зруйнованих елементів будинку виявлено тіло непритомної жінки з квартири на четвертому поверсі.

Наразі тривають роботи із пошуку можливих двох заблокованих осіб.

Фото: ДСНС України

До рятувальних робіт залучено 116 осіб та 27 одиниць техніки, два кінологічні розрахунки та два психологи.