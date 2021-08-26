В результаті двох вибухів неподалік від аеропорту Кабула загинули понад 60 осіб. Щонайменше 140 - отримали травми та поранення різного рівня складності.

Про це заявив представник Міністерства охорони здоров’я Афганістану, повідомляє американський телеканал CNN.

В Пентагоні повідомили, що, як мінімум, 12 військовослужбовців США загинули та ще щонайменше 15 отримали поранення під час вибухів аеропорту Кабула.

Про це повідомив під час брифінгу голова Центрального командування США генерал Кеннет Маккензі.

“Сьогодні важкий день”, – сказав Маккензі.

За його інформацією вибухи влаштували два смертники. У відповідь бойовики “Талібану” відкрили вогонь.

Нагадаємо, що у четвер, 26 серпня, поблизу міжнародного аеропорту Кабула (Афганістан) стався вибух. Він пролунав через кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Вибух влаштував смертник. За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник талібів заявив, що щонайменше 13 осіб загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. Це число охоплює жінок та дітей, а також поранено кількох охоронців “Талібану”.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Внаслідок вибуху неподалік від аеропорту Кабула загинуло кілька громадян Афганістану та США. Точна кількість жертв наразі невідома.

Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишили аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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