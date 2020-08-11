Про це йдеться в матеріалі Financial Times.

Вибух у Бейруті не тільки знищив порт, а й завдав занадто серйозної шкоди інфраструктурі країни. Тепер ситуація як в місті, так і в країні загалом буде тільки погіршуватися. Наразі жителі Лівану розповідають про дефіцит тих чи інших продуктів, а також про занадто високі ціни на товари.

Через порт у Бейруті в країну потрапляло близько 80% товарів. Тепер, коли міжнародні кораблі не можуть заходити в порт – у країні може початися голод.

У проблемах країни населення звинувачує владу й еліту, через що тривають масові протести.

Але не тільки вибух був причиною економічної кризи в Лівані. Вартість продуктів харчування та інших товарів істотно виросла ще до вибуху в Бейруті. Тепер, коли головний порт країни знищено – влада розраховує на інший порт в Тріполі. Він може приймати вдвічі менше вантажу, ніж столичний.

Головна проблема порту в Тріполі полягає в тому, що він – занедбаний. З 2013 року влада так і не виділила необхідні кошти для його модернізації, згідно із запропонованим планом. Щоб порт запрацював і приймав необхідну кількість вантажів – необхідно вкласти близько 15 мільйонів доларів.

Анас Шаар, виконавчий директор компанії National Flour Mills у Тріполі, розповів, що в 2013 році його компанія запропонувала побудувати “сучасні елеватори” разом зі швейцарським партнером, але влада не виділила землю для їхнього будівництва.

Тепер в порту просто немає складських приміщень.

Влада Лівану вже заявила про те, що населенню необхідно готуватися до нестачі продуктів харчування, оскільки найближчим часом не вдасться привезти цукор, рис, борошно. Наразі продуктових запасів достатньо, але на них дуже сильно виросли ціни. Багато людей вже не можуть собі дозволити купувати продукти, значну допомогу надають благодійні організації, тому важко передбачити, як складеться ситуація надалі.

Нагадаємо, міністр інформації Лівану Мана Абдель Самад пішла у відставку, заявивши, що уряд її країни не виправдав очікувань ліванського народу.