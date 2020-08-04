Посольство України в Лівані просить повідомити про постраждалих українців в результаті сьогоднішнього вибуху в столиці країни Бейруті.

Відповідне прохання розміщено на сторінці посольства в Facebook.

“Термінове оголошення!!! У зв’язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має будь-яку інформацію про постраждалих громадян України, дзвонити на цілодобову гарячу лінію посольства: 09615921668”, – йдеться в повідомленні.

Як стало відомо раніше, у вівторок, 4 серпня, у Бейруті поблизу порту сталася масштабна пожежа, було чутно сильний вибух. Фото та відео очевидців свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено десятки споруд та транспортних засобів. Вулиці міста усіяні уламками будівель і склом.

Станом на 22 годину, за даними міністерства охорони здоров’я Лівану, загинули понад 25 осіб. Кількість тих, що отримали поранення, досягла 2,5 тисяч. Червоний Хрест Лівану повідомив, що сотні людей вже доставлені у лікарні.