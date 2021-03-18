За фактом вибухів на технічній території військової частини в місті Балаклія Харківської області – підозрюється колишній майор Збройних Сил України.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Колишньому майору повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).

“Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Ім’я майора не розголошується. Крім цього, прокуратура не виключає притягнення до відповідальності і інших військових.

“Досудове розслідування за фактом вибухів на території військової частини в місті Балаклія Харківської області продовжується, слідством перевіряються дії (бездіяльність) інших військових службових осіб”, — зазначили у відомстві.