Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил
Колишньому майору повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 3 ст. 425 КК України).
“Проведеними експертизами підтверджено, що недбале ставлення вказаної особи до служби перебуває в причинно-наслідковому зв’язку із настанням вищевказаних тяжких наслідків. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — йдеться в повідомленні.
Ім’я майора не розголошується. Крім цього, прокуратура не виключає притягнення до відповідальності і інших військових.
“Досудове розслідування за фактом вибухів на території військової частини в місті Балаклія Харківської області продовжується, слідством перевіряються дії (бездіяльність) інших військових службових осіб”, — зазначили у відомстві.
- Нагадаємо, 15 листопада 2019 року на території військового арсеналу в Балаклії Харківської області сталася низка вибухів. У результаті отримали смертельні поранення двоє військових саперів. Ще п’ятеро військових отримали поранення різного ступеня тяжкості, один з них загинув у лікарні.
- Начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявляв, що нещодавні вибухи на складах боєприпасів у Балаклії стали результатом службової недбалості, і винні будуть позбавлені посад.