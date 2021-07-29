Про це повідомляють #Букви.
Вибух в Києві
Вибух стався в одному з торгових центрів на столичній Оболоні. Постраждалих не було.
На місці правоохоронці виявили, що саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів був встановлений в одній зі скринь поштомату.
Про пошкодження майна, яке було розміщено в інших скриньках, не сповіщається.
Вибух в Одесі
Аналогічний випадок стався у поштовому відділенні на Миколаївській дорозі в Одесі. Працівники пошти виявили, що дверці комірки для зберігання посилок пошкоджені.
Поліціянти встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, що складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Внаслідок вибуху так само ніхто не постраждав.
За фактом обох вибухів відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).
Реакція “Нової пошти”
Компанія називає ці події “тривожним сигналом настроїв в суспільстві”. Тепер “Нова пошта” хоче посили безпеку поштоматів. З цією метою компанія вирішила:
- Встановити рапіскани (рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів) на всіх своїх терміналах та депо. Сьогодні вони є на сортувальних станціях в Києві і Львові.
- Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.
- Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.
- Раніше “Нова пошта” подала до суду на Державну споживчу службу в Харківській області через “необґрунтовано великий штраф” у розмірі понад 325 млн гривень. У компанії зазначали, що органи контролю намагаються “додушити” бізнес.
- 16 липня Держпродспоживслужба вирішила скасувати штрафи для “Нової пошти”.