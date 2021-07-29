У поштоматах "Нової пошти" двічі спрацювала закладена саморобна вибухівка. Тепер компанія хоче посилити безпеку.

Про це повідомляють #Букви.

Вибух в Києві

Вибух стався в одному з торгових центрів на столичній Оболоні. Постраждалих не було.

На місці правоохоронці виявили, що саморобний пристрій на основі піротехнічних виробів був встановлений в одній зі скринь поштомату.

Про пошкодження майна, яке було розміщено в інших скриньках, не сповіщається.

Вибух в Одесі

Аналогічний випадок стався у поштовому відділенні на Миколаївській дорозі в Одесі. Працівники пошти виявили, що дверці комірки для зберігання посилок пошкоджені.

Поліціянти встановили, що в одній зі скриньок поштомату спрацював саморобний пристрій, що складався з електротаймера, акумуляторної батареї, петарди, паперу та поліетилену. Внаслідок вибуху так само ніхто не постраждав.

За фактом обох вибухів відкрили провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ (умисне знищення або пошкодження майна).

Реакція “Нової пошти”

Компанія називає ці події “тривожним сигналом настроїв в суспільстві”. Тепер “Нова пошта” хоче посили безпеку поштоматів. З цією метою компанія вирішила:

Встановити рапіскани (рентгенотелевізійні установки для перевірки посилок та вантажів) на всіх своїх терміналах та депо. Сьогодні вони є на сортувальних станціях в Києві і Львові.

Почати співпрацювати з професійними кінологічними службами у всіх регіонах для виявлення підозрілих посилок та вантажів.

Впровадити процес повної ідентифікації клієнтів для унеможливлення ситуації відправлення підозрілих посилок через підставних або неіснуючих людей.