Щонайменше 31 людина загинула в результаті вибухів на військовій базі в портовому місті Бата в Екваторіальній Гвінеї.

Цю інформацію підтвердило міністерство охорони здоров’я центральноафриканською країни в Twitter. Детальніше розповідає телеканал CNN.

Понад 400 осіб були поранені і багато пропали безвісти під завалами після сильних вибухів в неділю.

⚠️Datos de la emergencia sanitaria en Bata:

🔵Cifra oficial de 31 fallecidos a nivel hospitalario Se ha reforzado la atención a las víctimas de la explosión con especialistas de Ebebeyin, Centro Sur y Mongomo. #MINSABS pic.twitter.com/IGvLEqKVc4 — Guinea Salud (@GuineaSalud) March 8, 2021

Місцева мешканка Кармен Алебесо сказала, що ці сцени нагадували вибух атомної бомби. Алебесо була в своїй машині, коли прогримів перший вибух.

“Це був дуже сильний шум, всі вийшли зі своїх машин, ми всі були в шоці. Ми побачили типовий образ атомної бомби перед собою. Це була заплутана і відчайдушна ситуація, люди кричали і плакали”, – сказала вона.

Вона додала, що всі будівлі в цьому районі були повністю зруйновані, і в понеділок тіла все ще виймали з-під завалів. За її словами, ті, хто найбільше потребує медичної допомоги, не отримують її.

“У нас є три основних лікарні, і всі вони були зруйновані. Так багато людей отримали поранення, це було жахливо. Люди плакали, намагаючись потрапити всередину, щоб отримати лікування. Це була жахлива ситуація”, – сказала вона.

Міністерство охорони здоров’я закликало добровільний медичний персонал відправитися в регіональну лікарню Бати.

Зараз медичні працівники і пожежна команда надають допомогу постраждалим і переводять тих, хто отримав серйозні травми, в лікарні.

Крім того, в пізно ввечері в неділю президент Теодоро Обіанг Нгема Мбасого звинуватив військових країни в неправильному поводженні з динамітом та іншими вибуховими пристроями, що знаходяться під їхньою опікою. За його словами, це і призвело до вибухів.

“У Баті стався нещасний випадок, викликаний недбалістю і необережністю підрозділу, якому було доручено піклуватися про зберігання динаміту і вибухових речовин поруч з боєприпасами на військовій базі в Нкоантоме і забезпечувати їх захист” – заявив він.

Президент закликав міжнародну спільноту допомогти його країні в ремонті державної і приватної інфраструктури, пошкодженої в результаті вибуху.