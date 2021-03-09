Ролик та нові дані розміщено на сайті Бюро.

Як повідомлялося, 6 січня, коли прихильники Дональда Трампа штурмували будівлю Капітолія, біля штабів Демократичної та Республіканської партії виявили саморобні бомби. Їх заклали ввечері перед штурмом.

ФБР продовжує збирати інформацію про можливих злочинців, зокрема, заохочуючи громадськість давати свідчення. За інформацію про зловмисників пропонують винагороду в розмірі 100 тисяч доларів.

Правоохоронців раніше публікували фотографії людини, яка закладала вибухівку: це особа в масці, сірій толстовці з капюшоном та кросівках Nike Air Max Speed ​​Turf з жовтим логотипом. Тепер опубліковано відео з цією особою. На ньому можна побачити людину з кількох ракурсів. Вона йде з рюкзаком із вибухівкою, сидить на лавці, витирає окуляри тощо.

Бюро просить громадськість подивитися та подумати, чи не видається ця людина на кого-небудь схожою за ходою, мовою тіла, манерами. Перед появою на Капітолійському пагорбі ця людина, як передбачається, могла сісти в транспортний засіб або взяти предмет з транспортного засобу та покласти його в рюкзак.