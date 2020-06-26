Колишній перший заступник командувача Військово-морськими силами України Сергій Єлісєєв, який перейшов на бік ворога у 2014 році, прийшов на військовий парад у Калінінграді (Росія) з українськими нагородами.

Про це повідомив блогер Тимофій Гольц на своїй сторінці у Facebook.

Він опублікував скріншот із трансляції параду, на якому видно, що на військові формі Єлісєєва, крім “георгіївської стрічки”, прикріплені також українські військові нагороди.

“Це те ж саме, що Штірліц вийшов би в 1944 році перед Рейхстагом зі своєю Зіркою Героя Радянського Союзу або з іншими відзнаками того союзу”, – вважає блогер.

У Мережі ідентифікували 7 державних і відомчих нагород, які Єлісєєв прикріпив на парадну форму російського військово-морського флоту.

“Провели роботу … Він ще й наші нагороди на російські колодки пересадив”, – написав у коментарі до посту кореспондент “АрміяInform” (інформагентство Міноборони України) Андрій Задубінний.

Єлісєєв – колишній перший заступник командувача Військово-морськими силами України. У 2014 році він перейшов на бік РФ і був призначений заступником командувача Балтійським флотом ВМФ РФ.

В Україні Єлисєєву пред’явлено низку звинувачень, зокрема, в дезертирстві, державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, сприянні діяльності терористичної організації, веденні агресивної війни. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.