Віце-губернатор американського штату Техас Ден Патрік запропонував нагороду аж до 1 млн доларів будь-якому жителю США, який повідомить про "випадки шахрайства" на президентських виборах, що відбулися 3 листопада.

Про це, зокрема, писало американське видання The Hill.

Як відомо, Дональд Трамп відмовляється визнавати свою поразку на президентських виборах і безпідставно стверджує про нібито фальсифікації і “шахрайство” при голосуванні. Водночас всі його зусилля через суди підтвердити свою нібито перемогу в деяких штатах виявляються марними.

У своєму оголошенні Ден Патрік, який є прибічником Трампа, повідомив, що інформатори “повинні передати свої докази місцевим правоохоронним органам”.

При цьому будь-кому, хто “надасть інформацію, яка призведе до арешту і остаточного засудження за шахрайство при голосуванні, буде виплачено мінімум 25 тисяч доларів”.

“Я підтримую зусилля президента Трампа із виявлення випадків фальсифікації результатів голосування на президентських виборах і його прагнення забезпечити підрахунок всіх законних голосів і дискваліфікацію всіх незаконних голосів. Переслідування президентом Трампом фальсифікації результатів голосування має важливе значення не лише для визначення результату цих виборів, але і для збереження нашої демократії та відновлення віри в майбутні вибори”, – оголосив віце-губернатор Техасу.

Зусилля Патріка привернули увагу Трампа: діючий американський лідер подякував йому в своєму Twitter.

“Спасибі, Ден. Велика перемога для нас в Техасі!”, – написав Трамп.

На ініціативу Патріка звернув увагу і віце-губернатор штату Пенсильванія, демократ Джон Феттерман. Він потролив Патріка, повідомивши, що готовий надати інформацію “про шахрайство на виборах”, але тільки про шахрайство з боку республіканців.

“Привіт, губернаторе Патрік, це твій колега з Пенсильванії. Я хотів би отримати оголошену тобою щедру винагороду за повідомлення про шахрайство на виборах. У мене тут є чувак в (місті, – ред.) Форті Форт у Пенсильванії, який спробував зробити так, щоб його померла мама проголосувала за Трампа. Можеш заплатити мені подарунковими картками супермаркету Sheetz”, – написав Феттерман у своєму Twitter.

Варто відзначити, що на президентських виборах Дональд Трамп переміг у штаті Техас, отримавши 38 голосів виборників.

У той же час Джо Байден здобув перемогу в штаті Пенсильванія. Ця перемога стала для нього вирішальною: завдяки їй Байден набрав необхідні 270 голосів виборників і був оголошений переможцем виборів.