Про це повідомляє прес-служба уряду.
“Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися в Збройних сил України. Не просто приїжджати ділитися досвідом, а вчитися як потрібно захищати свою країну. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі один для одного. Все інше – питання часу. І цей час обов’язково прийде”, – сказав він.
На думку Кулеби, для вступу в НАТО слід працювати послідовно.
“Для мене початок російської агресії став переломним моментом, що означав: ми більше не будемо “смикатися”. Я думаю, крапки розставлені. Зрозуміло, де ворог, а де союзники”, – підкреслив він.
Крім того, віце-прем’єр зазначив, що в Харківському національному університеті Повітряних сил було введено велику кількість стандартів НАТО.
За словами Кулеби, уряд ставить перед собою мету досягти критеріїв членства в альянсі протягом наступних 5 років.
- Україна й НАТО остаточно узгодили проведення спільних навчань по захисту критичної інфраструктури в Чорноморському регіоні “Незламна стійкість-2020” в Одесі.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначав, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства (ПДЧ) в Альянсі.