Віце-прем'єр-міністр України Дмитро Кулеба заявив, що вступ України до НАТО - це питання часу.

Про це повідомляє прес-служба уряду.

“Я регулярно спілкуюся з представниками Північноатлантичного альянсу. І чую багато слів подяки за можливість вчитися в Збройних сил України. Не просто приїжджати ділитися досвідом, а вчитися як потрібно захищати свою країну. Це тектонічний зсув у наших відносинах з НАТО. Ми більше не прохачі, які просять про допомогу. Ми маємо досвід. Ми важливі один для одного. Все інше – питання часу. І цей час обов’язково прийде”, – сказав він.

На думку Кулеби, для вступу в НАТО слід працювати послідовно.

“Для мене початок російської агресії став переломним моментом, що означав: ми більше не будемо “смикатися”. Я думаю, крапки розставлені. Зрозуміло, де ворог, а де союзники”, – підкреслив він.

Крім того, віце-прем’єр зазначив, що в Харківському національному університеті Повітряних сил було введено велику кількість стандартів НАТО.

За словами Кулеби, уряд ставить перед собою мету досягти критеріїв членства в альянсі протягом наступних 5 років.