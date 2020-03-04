#Букви розповідають, що про нього відомо.
Біографія
Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в Василівці Запорізької області. Український IT-підприємець і засновник digital-агентства.
Закінчив факультет соціології та управління Запорізького національного університету.
З 21 травня Федоров обіймав посаду радника Зеленського (поза штатом). Операційний директор в освітньому проєкті для підприємців “Суперлюди”. Михайло Федоров був членом політичної партії “5.10”.
Федоров виявився фігурантом журналістського розслідування програми “Наші гроші” з Денисом Бігусом.
За даними журналістів, Федоров отримував кошти для підтримки Інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра (сценариста й продюсера “95 кварталу”, а нині першого помічника Зеленського) не з офіційних рахунків виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі “Зе! Команди”. При цьому бюджет на Інтернет-рекламу лише в другому турі становив майже $300 тис.
Михайло Федоров якось заявив, що мріє, щоб українці перестали стояти в чергах за довідками і могли отримати їх онлайн, наприклад, довідку про несудимість та про склад сім’ї. До слова, довідку про склад сім’ї скасували ще в 2016 році, а довідку про несудимість і так видають онлайн.
Також Михайло Федоров анонсував презентацію моделі “Держава в смартфоні” для експертних кіл і громадськості найближчим часом. У відповідь на це колишній міністр економічного розвитку Степан Кубів заявив, що так звана держава в смартфоні функціонує в Україні вже три роки.
Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.
- Парламент затвердив призначення Дениса Шмигаля новим головою уряду.
- Раніше сьогодні Верховна Рада України підтримала відставку Прем’єр–міністра Олексія Гончарука і його Уряду.