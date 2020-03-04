#Букви розповідають, що про нього відомо.

Біографія

Михайло Федоров народився 21 січня 1991 року в Василівці Запорізької області. Український IT-підприємець і засновник digital-агентства.

Закінчив факультет соціології та управління Запорізького національного університету.

З 21 травня Федоров обіймав посаду радника Зеленського (поза штатом). Операційний директор в освітньому проєкті для підприємців “Суперлюди”. Михайло Федоров був членом політичної партії “5.10”.

Федоров виявився фігурантом журналістського розслідування програми “Наші гроші” з Денисом Бігусом.

За даними журналістів, Федоров отримував кошти для підтримки Інтернет-ресурсів команди від Сергія Шефіра (сценариста й продюсера “95 кварталу”, а нині першого помічника Зеленського) не з офіційних рахунків виборчого фонду Зеленського, а готівкою в офісі “Зе! Команди”. При цьому бюджет на Інтернет-рекламу лише в другому турі становив майже $300 тис.

<noscript><iframe title="Зе-телеграм: таємні переписки команди Зеленського /// Наші гроші №266 (2019.04.19)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/y5GQHVyF5kE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Михайло Федоров якось заявив, що мріє, щоб українці перестали стояти в чергах за довідками і могли отримати їх онлайн, наприклад, довідку про несудимість та про склад сім’ї. До слова, довідку про склад сім’ї скасували ще в 2016 році, а довідку про несудимість і так видають онлайн.

Також Михайло Федоров анонсував презентацію моделі “Держава в смартфоні” для експертних кіл і громадськості найближчим часом. У відповідь на це колишній міністр економічного розвитку Степан Кубів заявив, що так звана держава в смартфоні функціонує в Україні вже три роки.

Нагадаємо, що в новому Кабінеті Міністрів залишаються вакантні посади керівників міністерств.