Віцепрем’єром і міністром з питань тимчасово окупованих територій призначений Резніков

Віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в новому Кабінеті міністрів став Олексій Резніков.

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Біографія

Олексій Резніков народився 18 червня 1966 року у Львові. З 1984 по 1986 рік проходив строкову військову службу у військах Парашутно-десантної служби ВВС СРСР.

З 1986 по 1991 рік навчався на юридичному факультеті у Львівському університеті ім. Івана Франка за спеціальністю “правознавство”.

Резніков розлучений, виховує сина, якого теж звуть Олексієм.

Кар’єра

У 1991 році став співзасновником брокерської компанії “Галицькі цінні папери”, в 1994 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

У 1994 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

З 1999 по 2002 рік – заступник голови Центру розвитку українського законодавства (Київ).

З 2002 року – адвокат в Адвокатської компанії “Правіс”, пізніше став керуючим партнером АК “Правіс”.

З квітня 2006 року – партнер в ТОВ “Юридична фірма “Магістр & Партнери”. У 2008 році ТОВ “Юридична фірма “Магістр & Партнери” перейменована в ТОВ “Меджистерс”.

У 2008 році пішов у політику, ставши депутатом Київської міської ради VI скликання, балотувався і був обраний від “Блоку Миколи Катеринчука”. Член комісії з питань правопорядку, регламенту та депутатської етики.

З червня 2014 року – депутат Київської міської ради VII скликання, балотувався і був обраний від партії “Удар”.

19 червня 2014 року обраний заступником міського голови – секретарем Київської міської ради VII скликання.

З грудня 2015 року – радник Київського міського голови з питань реформ місцевого самоврядування (на громадських засадах).

З 21 березня 2016 по 6 вересня 2018 року – заступник голови КМДА з питань самоврядування. Мав широкий спектр повноважень і обов’язків у сфері освіти, культури, соціального забезпечення, туризму і реклами. Був звільнений за згодою сторін, але залишився радником міського голови Віталія Кличка з питань розвитку Києва.

З 18 вересня 2019 року стало представником України в робочій підгрупі з політичних питань.

Декларація

Згідно з декларацією за 2018 рік, Олексій Резніков зазначив, що володіє двома квартирами в Києві (167,50 кв. м і 103,6 кв. м), а також шістьма великими земельними ділянками в Бориспільському районі Київської області (дві по 2500 кв. м, ще дві – близько 1 тис. кв. М, а також ділянки площею 1951 кв. м і 1947 кв. м).

Також Резніков задекларував три пари дорогих годинників (бренди Vacheron Constantin, Patek Philippe і Breguet) і два мисливських карабіни (Blaser і Zbroyar).

Крім того, у власності юриста — два автомобіля (AUDI А8, Volkswagen Amarok), причіп TIKI-TREILER B-300P, квадроцикл Kawasaki BRUTE FORCE ATV, багі Kawasaki TERYX UTV.

У 2019 за роботу в юридичній компанії Астерс (основне місце роботи) Резніков отримав 12 млн 949 тис. 578 грн. Ще 1 млн 95 тис. 911 грн він отримав як виплати від Ощадбанку.