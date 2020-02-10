Віце-президент Єврокомісії Віра Юрова заявила, що змінилася б місцями з президентом РФ Володимиром Путіним і повернула б Крим Україні.

Про це йшлося в її відеоінтерв’ю, опублікованому на сайті партії “Альянс лібералів та демократів за Європу”.

Під час інтерв’ю Йоуровой задавали короткі запитання, одним з яких було: “З яким політиком Ви б помінялися місцями на один день?”.

“Я думаю, що я б переїхала в Москву та замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні”, — відповіла віце-президент Єврокомісії.

Довідка. Віра Йоурова — чеський політик, міністр регіонального розвитку, європейський комісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності в комісії Юнкера. 10 вересня 2019 року увійшла в посаду заступника голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, зі сферою відповідальності в області політики збереження європейських цінностей та транспарентності. У 2019 журнал Time включив Йоурову в число 100 найвпливовіших людей світу в зв’язку з її участю в проведенні через Європейський парламент загального регламенту щодо захисту даних.