Про це йшлося в її відеоінтерв’ю, опублікованому на сайті партії “Альянс лібералів та демократів за Європу”.
Під час інтерв’ю Йоуровой задавали короткі запитання, одним з яких було: “З яким політиком Ви б помінялися місцями на один день?”.
“Я думаю, що я б переїхала в Москву та замінила Володимира Володимировича Путіна. Якби у мене був один день, я б повернула Крим назад Україні”, — відповіла віце-президент Єврокомісії.
Довідка. Віра Йоурова — чеський політик, міністр регіонального розвитку, європейський комісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності в комісії Юнкера. 10 вересня 2019 року увійшла в посаду заступника голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляйен, зі сферою відповідальності в області політики збереження європейських цінностей та транспарентності. У 2019 журнал Time включив Йоурову в число 100 найвпливовіших людей світу в зв’язку з її участю в проведенні через Європейський парламент загального регламенту щодо захисту даних.
- Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо імплементації спільної зовнішньої політики та політики безпеки, якою Росію визнано “неминучим джерелом загроз”.
- 18 грудня Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оновлену українську резолюцію “Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м.Севастополі, Україна”, яка, зокрема, засуджує дії РФ, пов’язані з арештами кримських активістів за звинуваченням у тероризмі.
- Також була прийнята резолюція, що закликає РФ, як державу-окупанта, вивести свої війська з Кримського півострова та припинити тимчасову окупацію території України.