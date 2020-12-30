Про це повідомляє американське видання The Hill.
У понеділок адвокати конгресмена-республіканця від штату Техас Луї Гомерта подали позов проти Пенса, намагаючись довести, що віце-президент має виключне право визначати, які саме членів колегії виборників будуть рахувати на спільному засіданні 6 січня Сенат і Палата представників.
Як зазначає The Hill, в надуманому позові, по суті, міститься прохання до суду надати пенсію повноваження 6 січня скасувати результати в тих, хто вагається штатах, таких як Арізона, і змусити Конгрес враховувати тільки виборців, які підтримують Трампа.
У нових судових документах, опублікованих у вівторок, позивачі повідомили, що вони зв’язалися з пенсії перед подачею позову в спробі об’єднати зусилля, але вони ні до чого так і не змогли прийти.
“Переговори не привели до досягнення угоди, і цей позов був поданий”, – сказали адвокати Луї Гомерта.
Раніше президент США Дональд Трамп закликав Республіканську партію боротися за його перемогу на виборах глави держави. Він заявив, що докази його перемоги незаперечні.
Зазначимо, що 6 січня Колегія виборників повинна зібратися у Конгресі для остаточного підтвердження результатів виборів, а отже проголосити перемогу демократа Джо Байдена.
- Чинний президент США Дональд Трамп досі відмовляється прийняти реальність та визнати свою поразку. Але календар невпинно відраховує останні дні його перебування на посаді.
- Байден рішуче закликав Трампа визнати свою поразку. Тепер, коли Колегія виборників закріпила волевиявлення американців та підтвердила його перемогу, Байден намагається активізувати свої зусилля, щоб створити систему передачі влади. Однак він не може цього зробити, оскільки Трамп відмовляється визнавати свою поразку.