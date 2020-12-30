Про це повідомляє американське видання The Hill.

У понеділок адвокати конгресмена-республіканця від штату Техас Луї Гомерта подали позов проти Пенса, намагаючись довести, що віце-президент має виключне право визначати, які саме членів колегії виборників будуть рахувати на спільному засіданні 6 січня Сенат і Палата представників.

Як зазначає The Hill, в надуманому позові, по суті, міститься прохання до суду надати пенсію повноваження 6 січня скасувати результати в тих, хто вагається штатах, таких як Арізона, і змусити Конгрес враховувати тільки виборців, які підтримують Трампа.

У нових судових документах, опублікованих у вівторок, позивачі повідомили, що вони зв’язалися з пенсії перед подачею позову в спробі об’єднати зусилля, але вони ні до чого так і не змогли прийти.

“Переговори не привели до досягнення угоди, і цей позов був поданий”, – сказали адвокати Луї Гомерта.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав Республіканську партію боротися за його перемогу на виборах глави держави. Він заявив, що докази його перемоги незаперечні.

Зазначимо, що 6 січня Колегія виборників повинна зібратися у Конгресі для остаточного підтвердження результатів виборів, а отже проголосити перемогу демократа Джо Байдена.