Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Медики Білого дому проконсультували політиків і порадили їм дотримуватися норм соціального дистанціювання. Таке рішення спровоковано тим, що в оточенні Трампа і Пенса вже є випадки зараження коронавірусом, і з міркувань безпеки їм слід триматися окремо і не контактувати.
До цього Трамп і Пенс з’являлися разом на публічних заходах і часто стояли поруч під час брифінгів.
У понеділок Трамп заявив, що згоден тримати з Пенсом соціальну дистанцію, бо стало відомо про зараження спікера віце-президента коронавірусом.
Ті, хто працюють в західному крилі Білого дому, де розташовано Овальний кабінет, постійно носять захисні маски, проходять температурний скринінг і здають тести на коронавірус.
На цьому тижні Пенс буде працювати з дому.
Коли він повернеться на роботу в Білий дім, то буде дотримуватися соціальної дистанції стосовно президента.
Прессекретар Білого дому Кейлі Макінані сказала, що Пенс прийняв таке рішення сам.
“Віце-президент зробив вибір, щоб зберегти дистанцію протягом декількох днів, і я хотіла б зазначити, що це його особисте рішення – скільки днів він робитиме це”, – сказала вона.
Варто зазначити, що з моменту, коли стало відомо про хворобу прес-секретаря Пенса, Трамп не бачився з ним. Вони проводили телефонні консультації.
Сам Пенс тепер спілкується з чиновниками і політиками за допомогою відеоконференції з окремої кімнати.
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