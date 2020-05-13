Віце-президент США Майк Пенс на цьому тижні працюватиме з дому, а після - притримуватиметься заходів соціального дистанціювання, щоб уникнути можливого ризику і не заразити коронавірусом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Медики Білого дому проконсультували політиків і порадили їм дотримуватися норм соціального дистанціювання. Таке рішення спровоковано тим, що в оточенні Трампа і Пенса вже є випадки зараження коронавірусом, і з міркувань безпеки їм слід триматися окремо і не контактувати.

До цього Трамп і Пенс з’являлися разом на публічних заходах і часто стояли поруч під час брифінгів.

У понеділок Трамп заявив, що згоден тримати з Пенсом соціальну дистанцію, бо стало відомо про зараження спікера віце-президента коронавірусом.

Ті, хто працюють в західному крилі Білого дому, де розташовано Овальний кабінет, постійно носять захисні маски, проходять температурний скринінг і здають тести на коронавірус.

На цьому тижні Пенс буде працювати з дому.

Коли він повернеться на роботу в Білий дім, то буде дотримуватися соціальної дистанції стосовно президента.

Прессекретар Білого дому Кейлі Макінані сказала, що Пенс прийняв таке рішення сам.

“Віце-президент зробив вибір, щоб зберегти дистанцію протягом декількох днів, і я хотіла б зазначити, що це його особисте рішення – скільки днів він робитиме це”, – сказала вона.

Варто зазначити, що з моменту, коли стало відомо про хворобу прес-секретаря Пенса, Трамп не бачився з ним. Вони проводили телефонні консультації.

Сам Пенс тепер спілкується з чиновниками і політиками за допомогою відеоконференції з окремої кімнати.