Віце-президент США Майкл Пенс погодився вдягнути медичну маску в громадському закладі після критичних публікацій в ЗМІ.

Про це свідчить відео телекомпанії NBC.

У четвер Пенс вдягнув маску, коли приїхав на спільне підприємство General Motors і Ventec Life Systems по виготовленню апаратів штучної вентиляції легенів в штаті Індіана.

VP Pence wears mask while touring a GM facility producing ventilators in Kokomo, Indiana. pic.twitter.com/VssPxMJjtO — NBC News (@NBCNews) April 30, 2020

До цього Пенс знехтував правилами безпеки в умовах епідемії коронавірусу і прийшов в лікарню без захисної маски.

Правила медичного центру Майо в Міннесоті, в який прийшов Пенс, передбачають, що всі відвідувачі повинні носити засоби індивідуального захисту, в тому числі маски.

Варто зазначити, що Пенс очолює цільову групу щодо коронавірусу в Білому домі. Він є куратором напряму, спрямованого на розробку рекомендацій щодо заходів карантину та соціального дистанціювання. Він раніше заявляв про необхідність всім носити захисні маски в місцях, де складно дотримуватися заходів соціального дистанціювання.