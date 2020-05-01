Про це свідчить відео телекомпанії NBC.
У четвер Пенс вдягнув маску, коли приїхав на спільне підприємство General Motors і Ventec Life Systems по виготовленню апаратів штучної вентиляції легенів в штаті Індіана.
VP Pence wears mask while touring a GM facility producing ventilators in Kokomo, Indiana. pic.twitter.com/VssPxMJjtO
— NBC News (@NBCNews) April 30, 2020
До цього Пенс знехтував правилами безпеки в умовах епідемії коронавірусу і прийшов в лікарню без захисної маски.
Правила медичного центру Майо в Міннесоті, в який прийшов Пенс, передбачають, що всі відвідувачі повинні носити засоби індивідуального захисту, в тому числі маски.
Варто зазначити, що Пенс очолює цільову групу щодо коронавірусу в Білому домі. Він є куратором напряму, спрямованого на розробку рекомендацій щодо заходів карантину та соціального дистанціювання. Він раніше заявляв про необхідність всім носити захисні маски в місцях, де складно дотримуватися заходів соціального дистанціювання.
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