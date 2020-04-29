Віце-президент США Майк Пенс знехтував правилами безпеки в умовах епідемії коронавіруса, прийшов в лікарню без захисної маски.

Про це повідомляє ВВС.

Правила медичного центру Майо в Міннесоті, в який прийшов Пенс, передбачають, що всі відвідувачі повинні носити засоби індивідуального захисту, в тому числі маски.

“Містер Пенс був єдиною людиною без маски в клініці Майо в Міннесоті”, – зазначили в повідомленні.

Адміністрація клініки пояснила журналістам, що спочатку попередили Пенса про необхідність вдягнути маску. Але таке пояснення пізніше видалили.

Сам Пенс сказав, що не надягав маску, оскільки йому необхідно було зустрітися з персоналом та пацієнтами.

Пенс очолює цільову групу по коронавірусу в Білому домі. Він керує роботу, спрямовану на розробку рекомендацій щодо заходів карантину і соціального дистанціювання. Він раніше заявляв про необхідність всім носити захисні маски в місцях, де складно дотримуватися заходів соціального дистанціювання.

Разом з Пенсом в лікарні був комісар Управління з контролю за продуктами і ліками США доктор Стівен Хан. Він був у масці.

Візит відбувся в той же день, коли кількість випадків захворювання на коронавірус в США перевищило один мільйон, а число смертей перевищило 57 тисяч.