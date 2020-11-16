Про це вона повідомила на брифінгу.

“Думаю, що це велика дурня. Тому що вона не вирішує питання ні з точки зору епідеміологічної ситуації, ні з точки зору медичної ситуації”, – сказала віце-спікер.

За її словами, уряд мав би в цьому питанні порадитися з парламентом, громадськістю, науковцями, медиками.

“Це рішення є передчасним і недоцільним”, – наголосила Кондратюк.

Вона нагадала, що завтра до парламенту запрошений прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, до якого є низка запитань, які стосуються витрат грошей з ковідного фонду, виконання постанови парламенту від 20 жовтня щодо боротьби з коронавірусом та питання про скасування карантину вихідного дня.