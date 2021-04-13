Про це він розповів у коментарі кореспонденту #Букв в Молдові.

“Все, що я можу поки сказати, це те, що було дуже багато політичного пінг-понгу з ціллю витягнути політичних дивідендів. Ми чули заяви, що це домовленість двох президентів, і пані Санду знала про те, що українські спецслужби викрали суддю. З іншого боку, чули заяву колишнього президента стосовно того, що з турецькими вчителями вчинили більш гуманно… Там таку маячню ніс пан Додон, що ми ледве не прохалии нас самих вислати, і що їм чай давали в літаку. Дуже багато лушпиння політичного”, – заявив Слусарь.

“Зрозуміло лише одне: громадяни Республіки Молдова та особи з іноземним громадянством, ким би вони не були, жителі Молдови не можуть бути у безпеці на сьогодні. Посеред дня будь-яку людину можуть викрасти, і потім почнеться звичайний пінг-понг “хто у цьому винен”, а людина не почуває себе в безпеці. Це не вперше. І боюся, що з такою ситуацією, як в країні – це не останній випадок. Ми бачили, що відбулося з деякими нашими громадянами, яких викрали представники Придністровських спецслужб. Ми бачили, що було з турецькими вчителями, ми бачили що було з кількома високоповажними колишніми чиновниками Придністровського регіону – ніхто не може зараз почувати себе в безпеці, й неважливо, ким була ця людина, яку викрали”, – вважає Віцеголова Парламенту Республіки Молдова.

Він зазначив, що потрібно було давно видати Україні втікача Чауса.

“У нього дуже погана репутація, й, можливо, його треба було давно видати. Це, можливо, один із найбільш корумпованих суддів, яких бачила Україна, але той факт, що так легко можна викрасти людину, вивезти її та після цього почати просто політичну перепалку, свідчить про те, що є велика проблема, і ми маємо великі питання до наших спецслужб, до Служби безпеки, до МВС. На це, мабуть, наклалася проблема хаосу, що зараз панує в державі, відсутність нормального уряду, відсутність нормальних механізмів виконавчої влади – це все ускладнює ситуацію, й, на жаль, громадянам Молдови, тим, хто проживає в Республіці Молдова, дуже тривожно, що ж буде далі”, – підкреслив Слусарь.

Викрадення Чауса

3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.

Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України на авто Toyota RAV 4, яке, як заявлено, належить посольству України.

Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 знаходився військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого закінчується 9 квітня.

Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — в матеріалі #Букв.

Реакція Молдови на викрадення Чауса

Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.

9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.

Спочатку пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія повинна представити результати розслідування в парламенті Молдови.

До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).

Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.

Хто такий Чаус?

Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки, згідно з Конституцією, у нього був суддівський імунітет.

Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.

Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.