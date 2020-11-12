Про це вона повідомила у Facebook.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що коронавірусом заразився спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Згодом позитивний тест отримав і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк повідомила, що почувається добре і зможе вести засідання парламенту.

“Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання Парламенту. Це мій обов’язок, як віцеспікерки за обставин, що склалися”, — написала Кондратюк. Також вона побажала колегам по президії швидкого одужання. “Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох людей в керівництві парламенту – є правильним та інституційно доцільним”, — додала Кондратюк. Наступний пленарний тиждень парламенту, згідно з розписом, має розпочатися 17 листопада.