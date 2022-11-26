Сьогодні 90-ті роковини Голодомору – акту геноциду, який влаштував радянський режим проти українського народу у 1932-1933 роках. Президент Польщі Анджей Дуда вшанував день пам’яті мільйонам жертв Голодомору в Україні й зазначив, що вічна ганьба послідовникам масштабного голоду, які зараз бомблять українські міста.

Відповідний допис він опублікував у Facebook.

“Вічна пам’ять мільйонам жертв Великого голоду, який 90 років тому в Україні спричинив сталінський Радянський Союз. Вічна ганьба його послідовникам, які сьогодні бомблять українські міста, електростанції, школи та лікарні”, – зазначив Анджей Дуда.

Крім того, сьогодні, 26 листопада, до Києва прибув прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, де він вшанував пам’ять жертв Голодомору в Україні покладанням квітів до пам’ятного знаку на Михайлівській площі.

Зазначимо, що сьогодні 90-ті роковини Голодомору. Це один з найстрашніших злочинів, який не лише забрав життя мільйонів невинних людей, але й лишив глибокий травматичний слід для всього народу.

Голодомор – масовий штучно організований голод, влаштований владою шляхом насильного вилучення продовольчих запасів в селян, яке відбувалося разом з широкими репресіями проти різних верств населення. Голодомор, організований на землях, де здебільшого проживали етнічні українці – тодішня територія УРСР та Кубань – був способом для знищення української ідентичності.

Окрім цього, нереальні плани хлібозаготівлі в Україні та на Кубані, які призвели до штучного голоду, відбувалися разом з масовим переслідуванням української інтелігенції та ліквідацією українських шкіл на Кубані. Зокрема, у 1933-му CРСР тут переслідував “петлюрівців” та “українських націоналістів”. Згідно з оцінкою УІНП, масштаб репресій порівнянний з Великим терором 1937–1938 років.