Про це інформує пресслужба “Укрпошти”.

Відтак, отримати відправлення з “Укрпошти” можна за допомогою SMS-повідомлення. Таке нововведення діє для фізичних осіб та за умови, що вказано номер телефону отримувача.

В “Укрпошті” зазначили, що загалом зараз діє лише кілька розумних обмежень: оголошена цінність до 15 000 грн, післяплата до 5 000 грн для внутрішніх відправлень; оголошена цінність до 20 000 грн для міжнародних відправлень; відсутні позначки “Вручити особисто” або “Судова повістка”.

Зазначимо, що нещодавно “Укрпошта” анонсувала три “нестандартні” випуски марок у січні та лютому 2023 року.

Пошта планує випустити марки, присвячені честі міст-героїв, деокупованих міст, волонтерів, працівників критичної інфраструктури та дітей, позбавлених безтурботного дитинства через повномасштабне вторгнення РФ, а також марку Перемоги.

“Скільки і як би ми не випустили, їх точно всім не вистачить, тим більше, ми дослухались до Ваших порад, тож випусків буде більше, але тиражі будуть менші. Але менші не означає не такі круті, бо вже готуємо нестандартні три випуски на січень – лютий”, – повідомив гендиректор “Укрпошти” Ігор Смілянський.

Крім того, на 2023 рік запустили у продаж абонементи. До 31 грудня їх можна буде придбати зі знижкою 20%.

З 1 січня 2021 року абонемент коштуватиме 600 гривень. За словами гендиректора, з січня марки надсилатимуть відразу після випуску, не чекаючи закінчення місяця, як це було раніше.