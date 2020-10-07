Лікування одного пацієнта з важким перебігом захворювання на коронавірус COVID-19 обходиться державі в суму від 45 тисяч гривень.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він уточнив, що кошти на лікування МОЗ направляє до медичних установ, де лікують хворих на COVID-19.

“У тарифі, який ми перераховуємо всім без винятку лікарням, що працюють із COVID-19, враховані: перша частина – що у нас є 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті у лікуванні COVID-19. Друга частина – це лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19. Наприклад, якщо ми розраховуємо процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума від 45 тисяч гривень“, – зазначив Степанов.

Він також поінформував, що МОЗ вводить додаткові ліжка для хворих на коронавірус, в залежності від ситуації в кожному регіоні.

“Зараз багато хто поширюють інформацію, що немає ліжок у лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда: у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу”, – заявив міністр.

(На відео – з 10:20)