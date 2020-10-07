Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він уточнив, що кошти на лікування МОЗ направляє до медичних установ, де лікують хворих на COVID-19.
“У тарифі, який ми перераховуємо всім без винятку лікарням, що працюють із COVID-19, враховані: перша частина – що у нас є 300% заробітної плати медичним працівникам, які безпосередньо зайняті у лікуванні COVID-19. Друга частина – це лікарські засоби і медичні вироби, які необхідні для лікування хворого на COVID-19. Наприклад, якщо ми розраховуємо процес лікування на одного хворого, який має важкий перебіг хвороби, то ця сума від 45 тисяч гривень“, – зазначив Степанов.
Він також поінформував, що МОЗ вводить додаткові ліжка для хворих на коронавірус, в залежності від ситуації в кожному регіоні.
“Зараз багато хто поширюють інформацію, що немає ліжок у лікарнях під лікування хворих на COVID-19. Це неправда: у нас є лікарні, у нас є медичні працівники, які надають цю медичну допомогу”, – заявив міністр.
(На відео – з 10:20)
- Станом на середу, 7 жовтня, в Україні підтверджено 4753 нові випадки коронавірусу COVID-19, що є рекордним добовим показником з початку спалаху в нашій країні. При цьому за минулу добу також одужала рекордна кількість пацієнтів – 2569.
- Голова МОЗ Максим Степанов раніше заявляв, що максимальна кількість ліжок в українських лікарнях, яку можна відвести для лікування хворих на коронавірус COVID-19, становить 50 – 52 тисячі.