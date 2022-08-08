Заступник міністра оборони з питань політики Колін Кал під час брифінгу в Пентагоні в понеділок, 8 серпня, заявив, що РФ зазнала близько 70 000 - 80 000 втрат особового складу під час повномасштабної війни в Україні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

Йдеться, зокрема про вбитих і поранених російських військових.

“Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 000 або 80 000 військових менш ніж за шість місяців. Тепер, коли є комбінація вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим, трохи вищим”, – зазначив посадовець.

Колін Кал наголосив, що кількість втрат з боку російських військ є “значною”, враховуючи, що РФ “не досягла жодної з цілей Володимира Путіна” після вторгнення в Україну наприкінці лютого.

Він також зауважив, що український моральний дух і воля до боротьби беззаперечні, і набагато вищі, ніж з боку РФ, тому він переконаний, що це дає українцям значну перевагу.

Водночас за даними Генштабу ЗСУ, загальне число убитих загарбників станом на 7 серпня уже становило приблизно 42 200.