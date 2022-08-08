Про це інформує американський телеканал CNN.
Йдеться, зокрема про вбитих і поранених російських військових.
“Я думаю, що можна з упевненістю припустити, що росіяни, ймовірно, втратили 70 000 або 80 000 військових менш ніж за шість місяців. Тепер, коли є комбінація вбитих у бою та поранених у бою, це число може бути трохи нижчим, трохи вищим”, – зазначив посадовець.
Колін Кал наголосив, що кількість втрат з боку російських військ є “значною”, враховуючи, що РФ “не досягла жодної з цілей Володимира Путіна” після вторгнення в Україну наприкінці лютого.
Він також зауважив, що український моральний дух і воля до боротьби беззаперечні, і набагато вищі, ніж з боку РФ, тому він переконаний, що це дає українцям значну перевагу.
Водночас за даними Генштабу ЗСУ, загальне число убитих загарбників станом на 7 серпня уже становило приблизно 42 200.
- Нагадаємо, британські розвідники припустили, що низька ефективність військ РФ призвела до змін у командуванні. З початку вторгнення в Україну було звільнено щонайменше шість російських командувачів.
- Окупаційна влада, підтримувана російськими силами, може прискорити підготовку до нелегітимних псевдореферендумів щодо російської анексії окупованої території України.
- Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги обсягом в 1 мільярд доларів. Пакет міститиме боєприпаси для HIMARS і NASAMS, переносні ракетно-зенітні комплекси Javelin, протипіхотні боєприпаси, медичне обладнання та інше.