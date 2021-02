Про це, зокрема, повідомляють видання The Washington Post та Live Science.

Розмір айсберга приблизно в 20 разів перевищує територію Мангеттена (району Нью-Йорка, США). Товщина льоду складає близько 492 футів (майже 150 метрів).

Тріщина з’явилася ще в 2020 році й збільшувалася, аж доки цієї п’ятниці, 26 лютого, не стався остаточний розлом.

Це вже третя велика тріщина на шельфовому льодовику Бранта, яка стала активно розростатися протягом останнього десятиліття.

Тріщина зростала із швидкістю близько 1 км за добу в січні цього року, але вранці 26 лютого темпи прискорилися, і вона розширилася на кілька сотень метрів буквально за години.

Науковці вважають процес розколу антарктичного льодовика природним процесом, не пов’язаним зі змінами клімату.

Тепер айсберг може дрейфувати океаном або сісти на мілину поряд із материком.

“Хоча відкол значних частин шельфових льодовиків Антарктики — цілком нормальне явище, великі глиби на кшталт тієї, що виявили на шельфовому льодовику Бранта в п’ятницю, є доволі рідкісними та захопливими”, — наголосив професор британського Університету Свонсі Адріан Лакман, який досліджував розлам шельфу за супутниковими знімками.

Варто зазначити, що на льодовику Бранта розташована дослідна станція Великої Британії “Халлі”, де науковці спостерігають за атмосферними та космічними явищами. Розлам, швидше за все, жодним чином не зачепить станцію: ще в 2016 році її перемістили на 30 км вглиб, щоб уникнути проблем через тріщини в льодовику.

Наразі на станції нікого немає, оскільки вчені працюють на ній лише під час антарктичного літа. За змінами шельфу спостерігають GPS-монітори, які щоденно передають дослідникам останню інформацію.

The #BruntIceShelf has calved along the #NorthRift. #Chasm1 and the #HalloweenCrack have not grown in the last 18 months.

📷 Map of Brunt ice shelf and #HalleyVI Research Station #Antarctica

— British Antarctic Survey (@BAS_News) February 26, 2021