Представники десятків громадських організацій, які намагаються боротися за права виборців у США, вимагають від президента Джо Байдена жорсткіше відреагувати на спроби представників Республіканської партії обмежити виборчі права громадян.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Представники громадських організацій підписали спільний лист до адміністрації Білого дому з вимогою “агресивніше наполягати на необхідності ухвалення федерального закону щодо голосування”.

На думку захисників виборчих прав громадян США, цей лист — останній доказ того, що людям не все одно й вони вимагають від президента країни захистити їхні права. На їх думку, Байден має частіше публічно висловлювати власну позицію з цього приводу (поки що була лише одна така заява).

Наразі ухвалити певний закон щодо прав громадян під час голосування на федеральному рівні неможливо через філібастер. Водночас Демократична партія знайшла та спрямувала 25 мільйонів доларів на те, аби навчити виборців правильно та швидко реєструватися на вибори, навчати особливостей голосування.

Лист підписали понад 49 організацій на рівні штатів. Зокрема, такі, як Фонд дій проєкту Нью-Джорджія, LUCHA Arizona та Detroit Action, а також деякі національні організації. Зокрема – Black Voters Matter Fund. Вони заявили про порушення прав десятків мільйонів виборців у 2020 році в таких штатах, як Джорджія, Аризона та Флорида.

Закон про вибори: які зміни запропонували республіканці

Закон запроваджує нові вимоги до ідентифікації виборців для відкріпних бюлетенів, наділяє чиновників правом брати на себе функції місцевих виборчих комісій, обмежує використання урн для голосування та робить злочином підхід до виборців у черзі, щоб передати що-небудь на відстані понад 7,5 м (гроші, подарунки, їжу або воду).

Закон дає право чиновникам на рівні штату узурпувати повноваження окружних виборчих комісій, дозволяючи уряду штату, в якому домінують республіканці, потенційно дискваліфікувати виборців у районах, схильних до голосування за демократів;

будь-який громадянин має право подавати необмежену кількість скарг на право участі певних виборців. По суті, ті, хто голосує за республіканців, можуть писати скарги на тих, хто голосує за демократів, щоб останніх не пустили на виборчі дільниці;

заборонено використовувати урни для голосування за межами виборчих дільниць;

якщо виборець хоче проголосувати поштою, він зобов’язаний надати посвідчення особи – водійські права або ID-картку. Якщо цих документів немає – необхідно надати ксерокопію або електронне зображення прийнятної форми ідентифікації (наприклад, паспорта);

створення гарячої лінії по боротьбі з шахрайством, яка дозволяє людям анонімно скаржитися на імовірну шахрайську поведінку на виборчих дільницях.

Такі норми закону, найімовірніше, вплинуть на бажання громадян приходити на вибори, тому що вони розумітимуть, що доведеться витратити більше часу і ресурсів. Як правило, за демократів в штаті голосують люди з низьким соціальним статусом і низьким доходом.

Республіканці говорили про те, що закон необхідний для підвищення довіри до виборів.