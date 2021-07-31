У Міністерстві освіти Великої Британії заявили, що схвалюють вакцинацію студентів проти коронавірусу, але не наполягають та не вимагатимуть доказів того, що щеплення зроблено.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Поки що рішення стосується лише студентів, які навчаються в університетах Англії.

При цьому, на урядовому рівні щодо цього поки не ухвалено остаточного рішення. Міністр закордонних справ Домінік Рааб розглядає можливість використання паспортів вакцинації серед студентів, які повернуться до навчання з вересня. Якщо паспорти знадобляться — студентів попередять завчасно.

У Департаменті освіти (DfE) заявили, що студентам не знадобиться підтвердження вакцинації проти коронавірусу, аби приходити на лекції чи мешкати в гуртожитку.

Представник DfE повідомив:

“Вакцини проти коронавірусу важливі, аби забезпечити безпечні умови для відновлення роботи вищих навчальних закладів в осінній семестр… Ми рекомендуємо студентам зробити по обидві дози вакцини проти коронавірусу. Поки що уряд не вимагає від студентів паспорти NHS Covid Pass, аби розпочати процес навчання”.

Аналогічна рекомендація стосується й іноземних студентів, які навчаються у Великій Британії.

Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.