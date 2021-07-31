Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Поки що рішення стосується лише студентів, які навчаються в університетах Англії.
При цьому, на урядовому рівні щодо цього поки не ухвалено остаточного рішення. Міністр закордонних справ Домінік Рааб розглядає можливість використання паспортів вакцинації серед студентів, які повернуться до навчання з вересня. Якщо паспорти знадобляться — студентів попередять завчасно.
У Департаменті освіти (DfE) заявили, що студентам не знадобиться підтвердження вакцинації проти коронавірусу, аби приходити на лекції чи мешкати в гуртожитку.
Представник DfE повідомив:
“Вакцини проти коронавірусу важливі, аби забезпечити безпечні умови для відновлення роботи вищих навчальних закладів в осінній семестр… Ми рекомендуємо студентам зробити по обидві дози вакцини проти коронавірусу. Поки що уряд не вимагає від студентів паспорти NHS Covid Pass, аби розпочати процес навчання”.
Аналогічна рекомендація стосується й іноземних студентів, які навчаються у Великій Британії.
Нагадаємо, що 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що невдовзі COVID-паспорти стануть обов’язковою умовою для подорожей Європою. Україна діє синхронізовано з ЄС, тому готується до запуску таких сертифікатів у липні.
- У вівторок, 1 червня, сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць.