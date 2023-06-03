Працівники похоронної фірми з Единбурга (Шотландія) сподіваються "порушити табу" розмов про смерть і пропонують виготовити на замовлення труну з незвичайним дизайном.

Джерело: Sky news

Фірма “Go As You Please” (Йди як тобі забажається) має філії на північному сході Англії та в Единбурзі в Шотландії. Компанія пропонує цікаві дизайни, наприклад труну, оформлену як булочку з ковбасою, пляшку віскі та коробку від порохотяга.

Є також дизайни в стилі “Зоряних війн”, “Гаррі Поттера”, “Гри Престолів” та “Ходячих мерців”.

Фірма заявила, що труни конструюються відповідно до потреб кожного клієнта.

Скотт Первіс, генеральний директор компанії, сказав, що коробка від порохотяга Dyson була створена для людини, яка мала досвід ремонту старих порохотягів.

Іншу труну зробили зі старих піддонів на честь чоловіка, який використовував шматки дерева, щоб створити корисні речі для свого сараю.

Пан Первіс сказав: “Більшість наших дизайнів трун створено в результаті відвертої розмови з людиною, коли вона ще була жива”.

“Багато людей зараз влаштовують собі похорон перед смертю. Це дає їм шанс порушити табу говорити про смерть зі своїми рідними. Це також дає їм можливість провести саме той похорон, який вони хочуть, і зняти тягар із сім’ї, коли прийде час”, – повідомив Скотт Первіс.