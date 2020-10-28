Мер Борисполя помер від коронавірусної хвороби COVID-19. За результатами місцевих виборів, він знову переобрався на пост міського голови.

Про це повідомили в партії “Наш край”.

“Пішов із життя Анатолій Федорчук, багаторічний міський голова Борисполя, світла та мудра людина. Він був достойним представником команди партії “Наш край”, неодноразово отримував підтримку виборців на посаду очільника Борисполя як сумлінний професіонал та завзятий господарник… Хвороба обірвала його життя”, – йдеться у повідомленні.

За результатами місцевих виборів, Анатолія Федорчука знову було обрано на посаду мера Борисполя.

У коментарі #Буквам секретар виконавчого комітету Бориспільської міської ради Ярослав Годунок повідомив, що Анатолій Федорчук захворів близько трьох тижнів тому.

“На місцевих виборах набрав 5000 тисяч голосів. Будуть призначені перевибори”, – сказав він.