Про це повідомляє аргентинська щоденна спортивна газета Diario Olé.

Жінка в грудні 2020 року склала тест на COVID-19, який виявився позитивним. Тоді ж її і госпіталізували.

Довгий час лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Сам Роналдіньо на своїй сторінці в Twitter поставив чорне фото профілю.

Роналдіньо став чемпіоном світу в 2002 році в складі збірної Бразилії, а також вигравав Лігу чемпіонів з “Барселоною” в 2006 році. Він також є володарем “Золотого м’яча”.

  • У 2020 році від COVID-19 у світі вже померло понад 1,76 млн осіб. Серед жертв коронавірусу є й чимало відомих особистостей, зокрема, акторів, музикантів та політиків.