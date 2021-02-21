Про це повідомляє аргентинська щоденна спортивна газета Diario Olé.
Жінка в грудні 2020 року склала тест на COVID-19, який виявився позитивним. Тоді ж її і госпіталізували.
Довгий час лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося.
Сам Роналдіньо на своїй сторінці в Twitter поставив чорне фото профілю.
🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19.
Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7
— Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021
Роналдіньо став чемпіоном світу в 2002 році в складі збірної Бразилії, а також вигравав Лігу чемпіонів з “Барселоною” в 2006 році. Він також є володарем “Золотого м’яча”.
- У 2020 році від COVID-19 у світі вже померло понад 1,76 млн осіб. Серед жертв коронавірусу є й чимало відомих особистостей, зокрема, акторів, музикантів та політиків.