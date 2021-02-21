Про це повідомляє аргентинська щоденна спортивна газета Diario Olé.

Жінка в грудні 2020 року склала тест на COVID-19, який виявився позитивним. Тоді ж її і госпіталізували.

Довгий час лікарі боролися за її життя, але врятувати не вдалося.

Сам Роналдіньо на своїй сторінці в Twitter поставив чорне фото профілю.

🙏🏻🇧🇷 Mucha fuerza para Ronaldinho en este momento tan difícil: Miguelina, su mamá, murió de Covid-19. Te bancamos siempre, crack😔 pic.twitter.com/aBfrSY8NJ7 — Diario Olé (@DiarioOle) February 21, 2021

Роналдіньо став чемпіоном світу в 2002 році в складі збірної Бразилії, а також вигравав Лігу чемпіонів з “Барселоною” в 2006 році. Він також є володарем “Золотого м’яча”.