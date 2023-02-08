Проведення часу на природі, принаймні дві години на тиждень, можуть захистити від ризику деменції. Цей вид дозвілля здатен допомогти захиститися від ризику розвитку певних нейродегенеративних розладів.

Про це повідомило The Washington Post.

Проведення часу на природі має переваги для здоров’я, зокрема підтримує здорове старіння. Такий відпочинок пов’язаний з покращенням артеріального тиску, психічного здоров’я, сну та когнітивних функцій. Дослідження майже 62 мільйонів бенефіціарів американської федеральної програми медичного страхування Medicare показали, що природа має вплив на здоров’я людини.

Згідно з результатами, люди похилого віку, які жили серед більшої кількості зелених насаджень, мали нижчий рівень шпиталізації через хвороби Паркінсона, хвороби Альцгеймера та пов’язаних із ними різновидів деменції, зокрема судинної деменції та деменції з тільцями Леві. Життя біля водойм, але віддалено від парків, теж асоціювалися з меншою кількістю шпиталізації з хворобою Паркінсона, але не з хворобою Альцгеймера та пов’язаними з нею деменціями.

Поки що не зрозуміло, чому саме так, але існують теорії, що природа знижує рівень стресу нашого тіла, одночасно підвищуючи нашу здатність зосереджуватися. Крім того, регулярні фізичні вправи та соціальне спілкування можуть допомогти запобігти загальному зниженню когнітивних функцій.

“Ми також знаємо, що в цілому забруднення повітря та рівень шуму є нижчими в екологічно чистих середовищах”, – сказав автор дослідження Йохем Кломпмакер, докторант Гарвардського університету Т.Х. Школа громадського здоров’я Чан. “Деякі з цих механізмів можуть бути пов’язані з хворобою Альцгеймера та Паркінсона”.

У 2022 році було проведено дослідження у чотирьох містах США, яке показало, що велика щільність зелених насаджень пов’язана зі зниженим ризиком деменції серед людей похилого віку. Огляд 22 досліджень 2021 року показав позитивний зв’язок між природою та заходами для здоров’я мозку, пов’язаними із хворобою Альцгеймера. Згідно з результатами 2022 року, жителі Ванкувера, які живуть поблизу доріг, частіше хворіли на хворобу Паркінсона, хворобу Альцгеймера та пов’язану з ними деменцію, але зелень, видавалося, мала захисний ефект.

“Ґрунтуючись на наявних доказах, ми можемо сказати, що чим більше контакту з природою, тим краще”, – сказав Паям Дадванд, доцент Барселонського інституту глобального здоров’я.

Вчені припустили, що контакт з природою зменшує вплив забруднення повітря, шуму та тепла. Також відбувається психологічне відновлення: зменшення стресу та покращення здатності до концентрації. Проведення часу на природі сприяє здоровій поведінці, є заохоченням до фізичної активності та соціальної згуртованості.

Серед порад зазначено, що якщо у вашому районі немає великої кількості природи, краще відвідати лісовий заповідник або пішохідну стежку.