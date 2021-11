Black Label Society – Doom Crew Inc.

Black Label Society – це гурт гітариста Закка Вайлда (Zakk Wylde), гітариста Ozzy Osbourne, двометрового байкера, що нагадує потомка вікінгів. Як і впродовж останніх двох десятиліть, від альбому Black Label Society можна очікувати акустичну меланхолію та вибухи грувового металу з традиційними хард-роковими гітарними соло.

Deep Purple – Turning To Crime

Після випуску досить крутого, як для – на секундочку – двадцять першого повноформатного альбому “Whoosh!” у серпні 2020-го, Deep Purple могли собі спокійно спочивати на лаврах. Але ж ні, музикант – це призначення, і Deep Purple не можуть не грати. “Turning To Crime” – це перший альбом в історії гурту, який вони не написали, це альбом кавер-версій, цікавих переробок, куди увійшли пісні Love, ранні Fleetwood Mac, Little Feat, Cream, The Yardbirds та Johnny Horton.

ghouljaboy – dreamcore

Bedroom pop/emo/hip-hop/electronic артист ghouljaboy створює дуже різноманітну музику. Його альбом 2020 року “Rascal” був вінегретом зі стилів та інфлуенсів. “dreamcore” став трохи спокійнішим, але не менш цікавим. Сучасна іспанська музика – це не лише реггетон та пісні про любов.

R.A.P. Ferreira – the Light Emitting Diamond Cutter Scriptures

Хіп-хоп артист R.A.P. Ferreira народився в Чикаго, але наразі працює в столиці кантрі та рок-н-ролу – Нешвіллі, штат Теннессі. R.A.P Ferreira продуктивний артист, за плечима якого купа мікстейпів та колаборацій, його можна знайти також за псевдонімами milo та Scallops Hotel. Його цінують найперше за те, що він є чудовим сторітелером, його флоу відправляє слухача в подорож під круті інструментали, які розхитають і мертвого.

Remedy – Remedy Meets Wu-Tang

Remedy вперше з’явився у складі реп-супергурту зі Стейтен-Айленда в альбомі “Wu-Tang Killa Bees: The Swarm” у 1998 році і з того часу тісно пов’язаний з легендарним колективом. Минуло майже два з половиною десятиліття з моменту першої появи, і Remedy випускає свій перший сольний альбом “Remedy Meets Wu-Tang”. В альбомі також можна буде почути й інших виконавців з Wu-Tang: Ghostface Killah, Method Man, Inspectah Deck, Masta Killa, Cappadonna та інших запрошених гостей.

Sunn O))) – Metta, Benevolence BBC 6Music : Live on the Invitation of Mary Anne Hobbs

Як і більшість найкращих речей у житті, музика Sunn O))) для людей зі специфічним смаком – і точно не для слабкодухих. Низькі та апокаліптичні звукові ландшафти домінують у їхньому інструментальному дрон-металі, який просякнутий реверберацією, гітарним фідбеком та дисонуючими звуками, які повністю акцентують на атмосфері, а не на мелодіях та мелодійності. Цей живий концерт Sunn O))) дає змогу відчути магію звуку.

