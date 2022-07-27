Металочерепиця – покриття для покрівель приватних та комерційних будівель, що може мати термін експлуатації від одного до декількох десятиліть. Звісно цей термін визначається цілим переліком факторів та обставин, тож пропонуємо розібратись в них та вияснити, від яких саме характеристик матеріалу залежить його термін служби. Це дозволить обирати продукцію у відповідності до власних очікувань від експлуатації покрівлі, облаштованої за допомогою металевої черепиці.

Сталева основа – базова річ, що формує подальшу якість експлуатації виробу

Компанія С-Кровля детально розповідає про все, що пов’язане з металочерепицею на власному сайті https://skrovlya.kiev.ua/metalocherepitsya/. Маючи доступ до інформації про матеріал покупцеві завжди легше дається вибір, до того ж він стає більш зваженим. Отож, термін експлуатації металевої черепиці перш за все визначається якістю сталевої основи. Відомо, що вона може бути різного походження, тобто виготовляється металургійними комбінатами різних країн та далі вже постачається безпосередньо на виробництво покрівельної продукції. Металочерепиця зможе прослужити довго у разі, якщо сталь:

Має бездоганний склад та не містить небажаних речовин та домішок. Відрізняється оптимальною товщиною, якою прийнято вважати величину в 0,5 мм. Захищена по обидва боки якісною цинковою складовою, а це попереджує появу небажаних руйнівних процесів та захищає метал.

Цинковий шар, як гарантія захисту від корозії металочерепиці

Тривалий термін служби покрівлі можливий тільки у разі, якщо вона добре захищена від протікання. А воно може виникнути з причини того, якщо метал в певний час почав руйнуватись під впливом опадів чи конденсату та на ньому спочатку з’явилась іржа, згодом корозія, а потім це призвело до протікання покрівлі – найбільш неприємного явища для будь-кого з домогосподарів.

Саме тому компанія С-Кровля загострює увагу своїх клієнтів на важливості вибору достатнього оцинкування. Цинковий шар з великим вмістом захисної речовини додасть мінімум десятиліття до терміну, впродовж якого ви зможете насолоджуватись бездоганною службою покрівлі. Цинк — це:

Захист від опадів та вологи. Гарантія довшої експлуатації металочерепиці. Додатковий захист декоративних даних даху.

Якщо цинку буде в діапазоні 200-275 грамів на метр квадратний, тоді можна очікувати довготривалої служби виробу.

Полімер – ще один захисний шар з декоративним ефектом

Щоб подвоїти захист від зовнішніх факторів, виробники використовують той чи інший полімер в якості фінішного шару. Тобто йому доводиться одночасно виконувати дві функції:

декоративну, захисну.

Декоративна функція полягає в тому, щоб виріб отримав певний насичений відтінок та текстура набула особливого ефекту – матового чи глянцевого.

Захист цього шару полягає в додатковому захисті металочерепиці від опадів, сонця, механічних впливів, зберігаючи початкову геометрію, форму та відтінок хвилястого матеріалу. Рекомендації фахівців говорять: полімер має бути якісним, щоб і термін експлуатації даху міг бути максимальним.