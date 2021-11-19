Сайти кількох районних рад було зламано задля розміщення заяви нібито від політичної партії "Демократична Сокира". Політична сила заявила, що не має до цього стосунку, і звинуватила у цих діях Службу безпеки України.

Про це повідомляють #Букви.

Злам сайтів

В ніч з 18 на 19 листопада на сайтах Маяківської сільської ради та Одеської районної рада з’явилися повідомлення із нібито заявою “Демократичної Сокири”. Автори виступають за імпічмент президента Володимира Зеленського та наголошують на нездатності українських правоохоронних органів протистояти міграційній кризі.

Наразі вони видалені з сайтів, але їх все ще можна відшукати через пошуковик.

Текст заяви можна прочитати через кешовану версію сайту Одеської районної ради (текстова версія). Дублюємо його повністю без виправлень:

“Заява Демократичної Сокири!!! Ми – країна, яка зазнала нападу потужнішого сусіда. Більше того, неоімперія не має наміру зупинятися. Сьогодні вона спільно зі злочинною владою Білорусі за допомогою десятків тисяч мігрантів продовжує гібридну війну проти України, а клоуни з Банкової не в змозі забезпечити безпеку нашої країни. Структури, які відповідають за національну безпеку держави, зокрема Збройні сили та Національна гвардія, як і раніше, мають вкрай низьку якість використання потенціалу патріотів. Простіше кажучи, шалений «совок» продовжує своє в головах, механізмах та інститутах влади. На відміну від нестачі техніки чи набоїв, це не лікується простим вливанням коштів. Якщо говорити про національну поліцію, СБУ та прокуратуру, то це взагалі смердючий бісівський розсадник жадібності, дурості, підлості та зради, який прислуговує Зепрезиденту, який лише обіцяє. Тому ми Демократична Сокира разом із сотнями активістів підтримуємо ініціативу партії «Національний Корпус» та готові сприяти у рішучій відсічі (аж до застосування зброї) незаконному вторгненню біглих терористів із Близького Сходу. Також пропонуємо ініціювати імпічмент чинному президентові Зеленському. Змінимо владу на гідних. Боротьба триває і перемога за нами”.

Реакція “Демократичної Сокири”

У політичній силі назвали текст заяви “нісенітницею з логотипом і за підписом “Демсокири”. Також в партії припустили, що за цими публікаціями стоїть Служба безпеки України. Партія звернулася до спецслужби із заявою, у якій звинуватила у провокації з метою тиску.

“Тепер, як ми розуміємо, ви відкриватимете (чи вже відкрили) з цього приводу кримінальне провадження, блокуватимете роботу нашої організації і проводитимете обшуки де можна і де просто хочеться. Ми офіційно заявляємо — нам приємно, що ви шукали класичні способи тиску на українські партії – чорні грошові схеми, корупцію, зв’язки із злочинними угрупуваннями — але нічого не знайшли і змушені вдаватися до прогресивніших форм тиску”, — йдеться в заяві.

Також політрада “Демократичної Сокири” заявила, що їх “розчаровує примітивність” цієї провокації.