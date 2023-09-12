Петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом не виводити населені пункти з категорії постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Як випливає з інформації на сайті уряду, петиція була подана 5 липня і станом на 12 вересня набрала необхідні для розгляду голоси.

Петицію зареєстрували у зв’язку з оприлюдненням відповідного проєкту постанови Державного агентства України з управління зоною відчуження.

“Проектом акта пропонується затвердити новий перелік населених пунктів, що належать до зон радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно з яким більшість населених пунктів виводиться з категорії постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС”, – ідеться в тексті петиції.

Підписанти заявляють, що рішення підготовлено винятково на основі експертних висновків щодо радіологічного стану населених пунктів, підготовлених за результатами проведеної 2011 року загальнодержавної дозиметричної паспортизації, і водночас не враховуються економічні чи соціальні наслідки.

“З огляду на вищенаведені факти, а також соціальне обурення мешканців територій, що суттєво постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з можливим зниженням рівня їхнього соціального захисту, громадяни України вимагають не схвалювати проєкт постанови Кабінету міністрів”, – ідеться в петиції.